Paderborn verpflichtet Ingelsson

Der SC Paderborn schnappt sich einen neuen Mittelfeldspieler. Wie die Ostwestfalen offiziell verkünden, wechselt Svante Ingelsson von Udinese Calcio nach Paderborn. Der Kapitän der schwedischen U21-Nationalmannschaft kommt per Leihe für die Saison 2020/21. Im Anschluss greift eine Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Svante ist vielseitig einsetzbar, was ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unseren Kader macht. Er ist körperlich robust, so dass er sehr gut in die 2. Bundesliga passt“, schwärmt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth von Ingelsson. Der 22-Jährige kann zentral auf der Acht wie auch auf den Flügeln zum Einsatz kommen.