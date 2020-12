United will Cavani-Option ziehen

Angreifer Edinson Cavani könnte bei Manchester United eine längere Zukunft haben. „Im Moment sieht es so aus, als ob er noch ein paar Jahre in sich hat, also würde ich nichts anderes sagen. Er hat einen großartigen Eindruck hinterlassen, seitdem er hier ist“, sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers über den 33-jährigen Uruguayer. Cavanis Vertrag läuft im Sommer aus, der Verein besitzt jedoch eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr, die dem Vernehmen nach auch gezogen werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison stand Cavani, der im Sommer von Paris St. Germain gekommen war, erst viermal in der Startelf der Red Devils. Solskjaer kündigte an, dass der routinierte Mittelstürmer aber schon bald häufiger von Anfang an spielen könnte: „Er ist auf jeden Fall ein Stammspieler. Man bezeichnet einen Spieler seiner Qualität nicht als etwas anderes. Wir haben viele Stammspieler, mehr als elf. Ich vertraue ihm. Wir haben einen guten Konkurrenzkampf um die Plätze. Er wird wahrscheinlich in mehr Spielen starten als er nicht starten wird.“