Hertha BSC: Daran hakt der Demme-Deal

Der schon gescheitert geglaubte Transfer von Diego Demme zu Hertha BSC hängt wohl von einer Bedingung ab. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die SSC Neapel dazu bereit, den Mittelfeldspieler für 1,5 Millionen Euro ziehen zu lassen, wenn zuvor adäquater Ersatz gefunden wurde. Dies wäre eine deutlich geringere Summe als die kolportierten sechs Millionen Euro, von denen zuletzt berichtet wurde.

Mit der Alten Dame hat sich Demme schon längst auf einen Transfer geeinigt. Der einmalige deutsche Nationalspieler wünscht sich eine Rückkehr nach Deutschland, dabei komme für den 31-Jährigen nur der Haupstadt-Klub in Frage. Bedeutet: Findet der italienische Meister einen Demme-Nachfolger, steht einem Transfer des Ex-Leipzigers nichts mehr im Wege. Gelingt dies nicht, bleibt der Rechtsfuß in Italien und erfüllt sein bis 2024 datiertes Arbeitspapier, so die Boulevardzeitung.

