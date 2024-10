Winter-Wechsel: Transfer-Beschluss um Marmoush

Sieben Pflichtspiele, sechs Tore, drei Assists. Die Ausbeute von Omar Marmoush in der bisherigen Spielzeit ist außergewöhnlich gut. Der ägyptische Nationalspieler profitiert nicht nur von der starken Form seines Teams, sondern ist mit seinen Leistungen auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Eintracht Frankfurt derzeit Bayern-Jäger Nummer eins ist.

Deshalb ist bei den Klubverantwortlichen in der Mainmetropole laut der ‚Bild‘ die Entscheidung gefallen, Marmoush im Winter nicht abzugeben. Die Boulevardzeitung berichtet von einer klaren „Transfer-Entscheidung“, der 25-Jährige sei für den Januar „intern für unverkäuflich“ erklärt worden. Bis 2027 ist Marmoush noch an die Adler gebunden, sein Wunsch, eines Tages in der Premier League aufzulaufen, ist jedoch allseits bekannt.

Schon im zurückliegenden Wechselfenster buhlte Nottingham Forest intensiv um die Dienste des Offensivakteurs – ein Deal kam nicht zustande. Dem Bericht zufolge ist Sportvorstand Markus Krösche ab kommendem Sommer aber gesprächsbereit. Sollte ein Klub mit einer Offerte zwischen 40 und 50 Millionen Euro vorstellig werden, wäre ein Verkauf realistisch. Wenn Marmoush weiterhin abliefert, könnten die Ablösewünsche der Frankfurter aber ganz bestimmt noch nach oben korrigiert werden.