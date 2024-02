Begehrter Neves lässt Benfica-Zukunft offen

João Neves zählt zu den begehrtesten Mittelfeldtalenten in Europa, einen Verbleib bei Benfica Lissabon über den Sommer hinaus kann der Youngster daher nicht garantieren. Gegenüber dem portugiesischen Sender ‚Sport TV‘ sagte der 19-Jährige: „Im Moment ist es mein Wunsch, bei Benfica weiterzumachen. Für die Zeit danach kann ich nichts versprechen.“ Am hochtalentierten Sechser sind unter anderem der FC Liverpool und Manchester United interessiert.

Neves verfügt in seinem bis 2028 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro. Der Youngster vereint eine aggressive und zweikampfbetonte Spielweise mit technisch versiertem Passspiel. Für Benfica hat das Eigengewächs in dieser Saison 35 Pflichtspiele absolviert. „Es war ein sehr gutes Jahr“, sagt Neves, „es ist alles sehr schnell gegangen, aber ich habe mich bestens angepasst. Ich habe auch das Glück, dass meine Mannschaftskameraden mir geholfen haben, als Spieler und als Mensch zu wachsen.“