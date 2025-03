Bochum: Gamboa trifft Zukunftsentscheidung

Rechtsverteidiger Cristian Gamboa will seine Karriere beim VfL Bochum beenden, was womöglich schon im Sommer der Fall sein könnte. Gegenüber der ‚WAZ‘ sagt der 35-Jährige: „Ich möchte auf jeden Fall hier in Bochum, in diesem Trikot mein letztes Spiel als Profi absolvieren. Ein Vereinswechsel kommt nicht in Betracht. Diese Entscheidung haben meine Familie und ich schon getroffen. Mir geht es gut, ich bin fit. Es ist die Frage, wie der Verein mit mir sportlich plant.“ Der Rechtsverteidiger besitzt nur noch einen gültigen Vertrag bis zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch will sich der Routinier aber die Option offenhalten, noch ein weiteres Jahr beim VfL dranzuhängen. „Wichtig ist jetzt, dass wir in der Liga bleiben“, sagt Gamboa weiter, „danach können der Klub und ich noch weiter besprechen, ob wir den Vertrag noch um ein Jahr verlängern oder nicht. Vielleicht werde ich auch nach dieser Saison meine Karriere hier beenden. Ich war vielleicht nicht der beste Rechtsverteidiger des VfL, aber für mich ist die Zeit in Bochum die beste Phase meiner Karriere. Das soll so bleiben.“ Der Costa Ricaner ist seit 2019 an Bord und bestritt seitdem 138 Pflichtspiele für den Ruhrpottklub. In dieser Saison ist Gamboa allerdings nur noch Ergänzungsspieler und kommt auf insgesamt nur 150 Einsatzminuten.