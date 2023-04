Wolfsburg: Drei Abgänge & drei Verlängerungen stehen bevor

„Im Zuge dieser Gespräche konnte keine Einigung erzielt werde“, erklärte der VfL Wolfsburg in Person von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz den Vertragspoker mit Omar Marmoush (24) am gestrigen Dienstag für beendet. Damit ist klar: Die Wölfe und ihr ägyptischer Angreifer werden zum Saisonende getrennte Wege gehen.

Marmoush steht am Anfang einer Kette mehrere Entscheidungen bei den Niedersachsen, die nun peu à peu getroffen werden sollen. Der nächste in der Reihe dürfte Linksverteidiger Paulo Otávio (28) sein. Die Regionalredaktionen ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ erfuhren in Berater-Kreisen, dass Klärung für die kommenden Tage zu erwarten ist. Der eindeutige Trend: Auch der Brasilianer verlässt Wolfsburg mit Vertragsablauf im Sommer.

Der dritte im Bunde der Abgänger wird allem Anschein nach Josuha Guilavogui (32) sein. Dem hochgeschätzten Kapitän vergangener Tage bleibt unter Trainer Niko Kovac in seinen letzten Vertragsmonaten nur die Reservistenrolle. Dabei zeigt das intensive Werben des VfB Stuttgart im Winter, dass der französische Mittelfeldmann nach wie vor einen Markt hat. Auch hier gilt: Im Normalfall ist Guilavogui nach der Saison weg.

Kontinuität im Tor

Andere VfL-Profis stehen derweil mehr oder weniger unmittelbar vor einer Ausdehnung der Zusammenarbeit. Im Tor setzen Kovac und Co. auf Beständigkeit. Nummer eins Koen Casteels (30) – seit Jahren einer der beständigsten Keeper der Bundesliga – soll den bis 2024 gültigen Vertrag genauso wie die bis Saisonende angestellten Vertreter Philipp Schulze (20) und Niklas Klinger (27) verlängern.