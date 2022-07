Ascacíbar verlässt die Hertha

Hertha BSC lässt seinen Abräumer Santiago Ascacíbar ziehen. Der Serie A-Aufsteiger US Cremonese vermeldet die Leihe des 25-jährigen Argentiniers offiziell. Die Lombarden sichern sich darüber hinaus für den Anschluss eine Kaufoption.

„Santi kam bereits in der Winterpause mit seinem Wunsch auf uns zu, sich sportlich verändern zu wollen. Wie er sich nach seiner Entscheidung in der Rückrunde für den Verein und die Mannschaft eingesetzt hat, zeigt seinen guten Charakter. Wir haben seinem Wunsch nun entsprochen und wünschen Santi für seine sportliche wie private Zukunft alles erdenklich Gute“, kommentiert Sportvorstand Fredi Bobic den Transfer.

„Ich möchte wirklich einen Tapetenwechsel“, hatte Ascacíbar zuletzt keinen Hehl aus seinem Wechselwunsch gemacht. Mit dem Transfer nach Italien bekommt der hitzköpfige Mittelfeldspieler, der auf insgesamt 105 Bundesliga-Einsatz für die Hertha und den VfB Stuttgart zurückblickt, nun seinen Willen.

Im nervenaufreibenden Saisonendspurt zählte Ascacíbar zu den Besten bei der Alten Dame und hatte einen nicht unerheblichen Anteil am Klassenerhalt. Sein Abgang kann in dieser Hinsicht als Schwächung verstanden werden. Andererseits ist in Berlin kein Spieler unverkäuflich – unzufriedene Profis schon gleich gar nicht.