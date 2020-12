Kiel holt Kirkeskov

Holstein Kiel hat Mikkel Kirkeskov verpflichtet. Wie die Norddeutschen offiziell bekanntgeben, kommt der 29-jährige Linksverteidiger vom polnischen Erstligisten Piast Gliacwe und unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Der Däne wechselt ablösefrei und verstärkt die Kieler ab dem 1. Januar 2021.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kirkeskov selbst ist glücklich, dass der Wechsel geklappt hat: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, mit Holstein in der starken Zweiten Deutschen Bundesliga zu spielen. Nun heißt es für mich, trotz der fehlenden Winterpause schnell in der Mannschaft und im Verein anzukommen und mich an den Kieler Fußball zu gewöhnen.“