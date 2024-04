United bietet für Southampton-Sportchef

Manchester United treibt unter dem neuen Anteilseigner und Ineos-Chef Jim Ratcliffe den Umbau der Führungsebene weiter voran. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, soll Jason Wilcox vom FC Southamptom ins Old Trafford wechseln und dort die Rolle des Technischen Direktors übernehmen. Die Saints sollen mit einer Ablöse in Höhe eines Jahresgehalts des Managers überzeugt werden.

Genau wie bei Dan Ashworth, den United gerne als neuen Sportdirektor an Bord holen will, bei dem Newcastle United aber nach wie vor die Freigabe verweigert, könnte sich der Rekordmeister auch bei Wilcox die Zähne ausbeißen. Southampton will den Kaderplaner, der erst im vergangenen Jahr von Manchester City losgeeist wurde, nicht weiterziehen lassen. In Manchester soll Wilcox die Aufgabe übertragen werden, Talente von den anderen beiden Ineos-Teams OGC Nizza und FC Lausanne-Sport den Weg in die Premier League zu bereiten.