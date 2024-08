Newcastle vor Osula-Deal

Newcastle United hat einen Nachwuchsstürmer an der Angel. Laut dem englischen ‚Telegraph‘ steht die Verpflichtung des dänischen U21-Nationalspielers William Osula von Sheffield United unmittelbar bevor. Der Deal soll umgerechnet rund zwölf Millionen Euro an Ablöse verschlingen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Osula war in der vergangenen Saison Teilzeitkraft bei Sheffield, kam 21 Mal in der Premier League zum Einsatz, erzielte aber keinen Treffer. Nach dem Abstieg der Blades strebt der 20-jährige Rechtsfuß den Verbleib in Englands höchster Spielklasse an.