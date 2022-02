Silva: Keine Zweifel am Leipzig-Wechsel

André Silva ist nach wie vor der Meinung, mit seinem Wechsel zu RB Leipzig im Sommer die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Das wusste ich nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen und daran bestehen nach wie vor keine Zweifel, auch wenn die ersten Monate nicht so verlaufen sind, wie wir uns das alle erhofft haben. Aber ich bin ein Fighter“, erklärt der Stürmer der Sachsen im Interview mit dem ‚kicker‘. Für 23 Millionen Euro war der 26-Jährige von Eintracht Frankfurt zu RB gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort lief es für Silva zunächst unrund – der Torjäger hatte mit Ladehemmung zu kämpfen. Die ist spätestens seit der Amtsübernahme von Trainer Domenico Tedesco überwunden. „Er hat mit allen Spielern gesprochen, uns seine Spielidee erklärt“, so Silva, „ich habe schnell verstanden, was er von mir verlangt. Das ist immer der erste Schritt, damit es vorangeht. Bei Eintracht Frankfurt war ich auch deshalb so erfolgreich, weil ich endlich mal zwei Jahre im gleichen Verein war und unter dem gleichen Trainer gearbeitet habe. Dadurch entstanden Automatismen, von denen alle profitierten.“