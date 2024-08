Hoffenheim scheiterte bei Fofana

Die TSG Hoffenheim ging am gestrigen Deadline Day im Rennen um David Datro Fofana leer aus. Wie die ‚BBC‘ berichtet, gab es einen Versuch des deutschen Europa League-Teilnehmers, den 21-Jährigen vom FC Chelsea loszueisen. Die Gespräche schlugen jedoch fehl. Neben Hoffenheim war auch der AFC Sunderland an einer Leihe von Fofana interessiert.

Für die Offensive verpflichtete die TSG in der abgelaufenen Transferphase nur Adam Hlozek (22) von Bayer Leverkusen und Haris Tabakovic (30) von Hertha BSC. Für Fofana besteht nun nur noch die Möglichkeit, in andere Länder wie Portugal, Saudi-Arabien oder die Niederlande zu wechseln, deren Transferfenster noch nicht geschlossen sind. Der Stürmer war in der vergangenen Saison für ein halbes Jahr an Union Berlin verliehen, konnte die Erwartungen dort jedoch nicht erfüllen.