Die Details zum Malinovskyi-Deal

Der Transfer von Ruslan Malinovskyi zu Olympique Marseille ist fast fix. Laut Fabrizio Romano wird der Ligue 1-Klub den 29-Jährigen von Atalanta Bergamo ausleihen. Der Deal soll eine Kaufpflicht über zehn Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni beinhalten, die im Juni in Kraft tritt. Der Medizincheck stehe am morgigen Montag an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Malinovskyi wird seine Zelte damit voraussichtlich nach dreieinhalb Jahren bei Atalanta abbrechen. In der aktuellen Spielzeit trug der Mittelfeldmann in 15 Ligapartien, in denen er zwischen Bank und Startelf pendelte, zu einem Tor sowie zwei Assists bei. Der Vertrag des Ukrainers läuft am Saisonende aus.

Lese-Tipp

12 Millionen: Malinovskyi verlässt Atalanta