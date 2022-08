HSV: Kommt der Glatzel-Backup aus Italien?

Der Hamburger SV könnte noch einen Stürmer aus Italien an Bord holen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, ist Adrian Benedyczak von Zweitligist Parma Calcio ein Thema bei den Rothosen. Der 21-jährige Pole könnte bei Parma in Kürze noch mehr Konkurrenz auf seiner Position bekommen und daher einen Wechsel anstreben.

Die Hamburger, die noch einen Backup für Mittelstürmer Robert Glatzel suchen, würden Benedyczak gerne ausleihen. Bei Parma stößt die Idee jedoch auf wenig Gegenliebe. Der Serie B-Klub hat laut ‚Transfermarkt.de‘ nicht vor, den U21-Nationalspieler nach nur einem Jahr direkt wieder abzugeben. In seiner ersten Saison bei Parma erzielte Benedyczak sechs Treffer in 31 Ligaspielen. Vom Profil her bringt der 1,91 Meter große Mittelstürmer ähnliche Anlagen wie Glatzel mit.