Chelsea-Chaos: Pochettino kritisiert Kaderzusammenstellung

In der Premier League rangiert der FC Chelsea unter ferner liefen. 31 Punkte sind gleichbedeutend mit Platz elf, die Spitze und der FC Liverpool ist bereits 20 Punkte enteilt. Nach Selbstkritik sucht man bei Trainer Mauricio Pochettino aber vergebens.

„Das Problem bei Chelsea ist nicht, dass die Spieler so jung sind. Das Problem ist, dass die Mannschaft so jung ist. Mit 16 oder 17 Spielern, die zu Beginn der Saison neu hinzugekommen sind, braucht man Zeit, um ein Team aufzubauen“, so Pochettino.

Für den Argentinier stimmt aktuell die Balance im Kader nicht: „Im Moment ist es nicht so gut. Wenn doch, wären wir in einer anderen Position. Das ist offensichtlich.“