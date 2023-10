Neuer Besiktas-Trainer gefunden?

Besiktas wird offenbar in Kürze einen neuen Cheftrainer präsentieren. Igor Tudor steht vor einem Engagement bei den Istanbulern, berichtet das Sportportal ‚Germanijak‘. Der 45-Jährige werde in den nächsten Tagen Interimstrainer Burak Yilmaz ablösen, heißt es in seiner kroatischen Heimat.

Tudor coachte in der vergangenen Saison den französischen Traditionsklub Olymique Marseille, verließ den Süden Frankreichs allerdings im zurückliegenden Sommer wieder. Auch bei der SSC Neapel, wo Rudi Garcia vor dem Aus steht, wurde der Ex-Profi zuletzt gehandelt.