Hertha: Boyata schon Im Medizincheck

Dedryck Boyatas (31) Abschied von Hertha BSC nimmt immer konkretere Züge an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich der Innenverteidiger zur Stunde im Medizincheck beim FC Brügge. Im Anschluss soll die Unterschrift erfolgen.

Zwei Millionen Euro Ablöse plus Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf winken der Hertha. In Berlin verlor Boyata zuletzt nicht nur die Kapitänsbinde, sondern auch seinen Status als Stammkraft.