Matchwinner nach Traumtor: Wie geht es weiter mit Bayern-Talent Krätzig?

In einem Spiel, in dem sich zahlreiche Topstars gegenüberstanden, war es ein 20-jähriger Regionalliga-Spieler, der für das größte Highlight sorgte. Beim heutigen Test zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern, in dem beide Trainer ihre potenzielle A-Elf aufs Feld geschickt hatten, erlebte Frans Krätzig den bisherigen Höhepunkt seiner noch jungen Karriere.

Mit einem satten Volley von der Strafraumkante traf das Bayern-Talent zum 4:3-Endstand – ein absolutes Traumtor, das die Partie zu Gunsten der Münchner entschied. Testspiel hin oder her, Krätzig war anzumerken, was sein Treffer für ihn bedeutete. Ungläubig drehte der Linksfuß ab, schien selbst nicht zu verstehen, was er da gerade vollbracht hatte.

Die Mannschaft feierte ihn umso mehr. Nach dem Abpfiff überließ man es dann sogar dem jungen Blondschopf, die Singapore Trophy, die der FCB mit dem Sieg über Liverpool gewann, entgegenzunehmen. Der Held des Tages kommentierte seinen Treffer anschließend laut der ‚tz‘: „Das kam aus dem Gefühl heraus. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, wenn zwei so Weltklasse-Innenverteidiger hinter dir sind. Entweder geht der Schuss in den Himmel oder in den Knick. Dieses Mal ist er zum Glück so reingegangen.“

Dank Umschulung zum Durchbruch

Wer ist dieser Krätzig? 2017 war der 20-Jährige vom 1. FC Nürnberg in die Jugendabteilung des FC Bayern gewechselt, durchlief dort diverse Mannschaften. Seit dem vergangenen Jahr ist er fester Bestandteil der Regionalliga-Vertretung der Bayern. Stammspieler wurde er dort aber erst zum Beginn der Rückrunde, nachdem ihn Trainer Holger Seitz vom Mittelfeldspieler zum Linksverteidiger umfunktioniert hatte.

Solche sind im Profibereich bekanntlich ein rares Gut. Könnte die Umschulung nun sogar dafür sorgen, dass er nach einer starken Vorbereitung in der Bundesliga zum Einsatz kommt? Thomas Tuchel sagte nach dem Liverpool-Spiel auf seinen Matchwinner angesprochen: „Er ist ein smarter, netter Typ, der geduldig, aber nicht zu geduldig sein darf. Er hat es sehr gut gemacht, vor allem als wir ihn auf die offensivere Position gestellt haben. Wir pushen ihn weiter, aber man sollte nicht überschwänglich werden.“

Leihanfragen

Akut scheint der Coach also nicht mit Krätzig zu planen. Möglicherweise winkt dem Talent, das übrigens nie für eine deutsche U-Nationalmannschaft auflief, aber trotzdem der nächste Karriereschritt. Laut der ‚tz‘ gab es bereits lose Anfragen von deutschen Zweit- und Drittligaklubs, die den Linksverteidiger gerne ausleihen möchten.

Krätzig habe diese abgelehnt. Begründung: Er fühle sich auf seiner neuen Position noch nicht sicher genug. Nach einer Vorbereitung, in der er für Furore sorgen konnte, könnte sich diese Einstellung möglicherweise geändert haben.