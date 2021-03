Hertha: Joselu „war kurz vor der Unterschrift“

Im Jahr 2017 wechselte Joselu innerhalb Englands von Stoke City zu Newcastle United, beinahe wäre der heute 31-Jährige aber auch wieder in der Bundesliga gelandet, wie er im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ verrät: „Nachdem ich Stoke verlassen hatte, wäre ich fast zurückgekommen. Ich hatte ein Angebot von Hertha BSC. Ich war kurz vor der Unterschrift, habe mit dem Trainer gesprochen und das Olympiastadion in Berlin besucht. Am Ende hat es nicht geklappt.“

Im deutschen Oberhaus spielte der Stürmer bereits für die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96. Aktuell ist der Spanier wieder in seiner Heimat für Deportivo Alavés am Ball. Eine Rückkehr in sein Geburtsland Deutschland will der Stürmer zumindest nicht gänzlich zu den Akten legen: „Obwohl ich es in meinem Alter nicht glaube, dass ich die Chance haben werde, in die Bundesliga zurückzukehren, weiß man nie. Es ist eine Liga, die mich sehr reizt, und wenn ein beachtliches und sportlich gutes Angebot kommt, wird alles in Betracht gezogen. Warum nicht?“