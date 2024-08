Neuer Mann für die Zentrale: Mainz holt Hong an Bord

Der FSV Mainz 05 greift noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt mit Hyun-seok Hong von der KAA Gent ein neuer Mittelfeldspieler an den Bruchweg. Der 25-Jährige unterschreibt in Mainz bis 2028 und kostet kolportierte vier Millionen Euro. Dem Vernehmen nach waren auch der FC Augsburg und Werder Bremen interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Hyunseok Hong ist ein technisch versierter, kreativer und torgefährlicher offensiver Mittelfeldspieler, der flexibel auf vielen Positionen einsetzbar ist. Man könnte meinen, das Laufen sei seine große Passion: In den Spielen macht er regelmäßig für seine Mannschaften Meter um Meter und passt damit hervorragend zu unserem laufintensiven Spiel. Mit seiner freundlichen Art wird er sofort bei uns in der Kabine ankommen“, sagt Sportvorstand Christian Heidel.

Lese-Tipp

Fast Fix: Neuer Angreifer für Lautern

Hong wechselt nach zwei Jahren in Belgien zu den 05ern. Für Gent bestritt der südkoreanische Nationalspieler (zwölf Länderspiele) insgesamt 104 Pflichtspiele (18 Treffer, 20 Assists). In der bereits laufenden Saison stehen fünf Torbeteiligungen in sieben Einsätzen zu Buche. Bei den Mainzern kann der zentrale Mittelfeldspieler also direkt loslegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Neuzugang erklärt: „Es ist ein Traum für mich, künftig in der Bundesliga, einer der größten Ligen der Welt, zu spielen. Natürlich habe ich vor meinem Wechsel mit Jae-sung Lee gesprochen, er hat sich sehr für mich gefreut und mich herzlich hier in Mainz willkommen geheißen. Als Spieler zeichnet mich meine Laufstärke aus – in der Rolle des Spielmachers mit Ball am Fuß fühle ich mich am wohlsten.“