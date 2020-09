United verpflichtet van de Beek

Donny van de Beek trägt fortan das Trikot von Manchester United. Wie der englische Rekordmeister mitteilt, hat der 23-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Bis zu 44 Millionen Euro Ablöse fließen an Ajax Amsterdam: 39 Millionen sofort, fünf weitere erfolgsabhängig.

Van de Beek ist im zentralen Mittelfeld vielseitig einsetzbar, am wohlsten fühlt er sich jedoch in der Nähe des gegnerischen Tores. In 175 Profispielen für Ajax erzielte der niederländische Nationalspieler 41 Treffer, 34 Mal leistete er die Vorarbeit.

Bei United trifft er im Zentrum auf starke Konkurrenz um Bruno Fernandes (25) und Paul Pogba (27). Trotzdem will van de Beek in der Premier League nun die nächsten Karriereschritte meistern. Auch die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona hatten sich mit der Personalie beschäftigt.

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer schwärmt: „Donny verfügt über alle technischen Eigenschaften, die für eine gute Leistung in diesem Team erforderlich sind und er hat die richtige Persönlichkeit, die für einen Erfolg bei Manchester United erforderlich ist.“