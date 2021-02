PSG: Ausnahmetalent Simons feiert sein Debüt

Xavi Simons wird Thomas Tuchel vermutlich nicht nachweinen. Denn seit Mauricio Pochettino das Ruder bei Paris St. Germain übernommen hat, sind die Aktien des 17-Jährigen gestiegen. Am gestrigen Mittwochabend durfte Simons dann sein Pflichtspieldebüt bei den PSG-Profis feiern.

Beim 1:0 im Pokal gegen den Zweitligisten SM Caen wechselte Pochettino den Lockenkopf zehn Minuten vor Schluss für Julian Draxler ein. Simons startete halbrechts und zog mit jeder Minute mehr auf seine angestammte Position im Zentrum. Der Youngster bot sich immer wieder in den Lücken an, konnte seine feine Technik in einer zerfahrenen Schlussphase aber kaum zeigen. Simons muss sich augenscheinlich erst noch an das höhere Tempo im Profibereich gewöhnen.

Ausbildung in La Masia

In seiner Altersklasse gilt Simons schon lange als Ausnahmekönner. Mit sieben Jahren wurde der zentrale Mittelfeldspieler in die Jugendakademie des FC Barcelona aufgenommen. Im Sommer 2019 kämpften dann etliche europäische Topklubs um die Gunst des Niederländers. Paris St. Germain setzte sich gegen Real Madrid und Co. durch.

Genau wie gestern im Coupe de France. PSG steht nun nach dem Pflichtsieg gegen Caen im Sechzehntelfinale. Für Simons war es mehr als eine Pflichtaufgabe.