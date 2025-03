Köln: Saison für Gazibegovic gelaufen?

Jusuf Gazibegovic wird dem 1. FC Köln womöglich für die restliche Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Die ‚Bild‘ geht davon aus, dass der rechte Außenbahnspieler aufgrund einer Knöchelverletzung im schlimmsten Fall wochenlang ausfallen wird. Der Winter-Neuzugang musste beim gestrigen 2:1-Sieg über Darmstadt 98 nach einem Foulspiel von Gegenspieler Fraser Hornby in der 68. Minute frühzeitig ausgewechselt werden.

Kölns Cheftrainer Gerhard Struber ging im Anschluss an die Partie von keiner leichten Blessur aus: „Es geht ihm nicht gut, er hat eine Knöchelverletzung. Nach einer unsauberen Attacke blüht auch hier wieder der Knöchel.“ Erst im Januar war Gazibegovic für zwei Millionen Euro von Sturm Graz verpflichtet worden, in der Domstadt mauserte sich der 25-Jährige auf Anhieb zum Stammspieler. Die MRT-Untersuchung am morgigen Montag wird Aufschluss darüber geben, ob er im Saison-Endspurt nochmal zum Einsatz kommen kann.