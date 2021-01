Chelsea: Erster Sieg für Tuchel

In seinem zweiten Spiel als Trainer des FC Chelsea durfte Thomas Tuchel seinen ersten Sieg bejubeln. Am Samstagmittag gewannen die Blues in der Premier League (zur Tabelle) mit 2:0 gegen den FC Burnley.

Die Tore erzielten die Spanier César Azpilicueta und Marcos Alonso. Beide waren unter Tuchel-Vorgänger Frank Lampard nicht mehr zwingend erste Wahl. Die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Timo Werner spielten durch, Kai Havertz wurde in der 80. Minute eingewechselt.