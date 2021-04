Ex-Leipziger Ampadu will keine weitere Leihe

Für den Ex-Leipziger Ethan Ampadu soll eine weitere Leihe in der kommenden Saison nicht infrage kommen. Das berichtet die ‚Daily Mail‘. In der laufenden Spielzeit ist der 20-jährige Innenverteidiger vom FC Chelsea an Sheffield United verliehen. Sein Vertrag bei den Blues läuft noch bis 2023.

Beim Premier League-Letzten ist der walisische Nationalspieler meist gesetzt, kommt bislang auf 23 Saisoneinsätze. Wie seine Zukunft aussieht, weiß der Rechtsfuß noch nicht. Mit Trainer Thomas Tuchel habe er bislang noch nicht gesprochen, bestätigt Ampadu im Gespräch mit ‚YorkshireLive‘. Das wichtigste sei es ihm weiterhin regelmäßig auf dem Platz stehen zu dürfen. In der Saison 2019/20 stand der Hochbegabte leihweise bei RB Leipzig unter Vertrag, kam wettbewerbsübergreifend aber nur zu sieben Pflichtspieleinsätzen.