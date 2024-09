Flügelstürmer verlässt SCF nach sechs Jahren: Gala holt Sallai

Galatasaray hat die abschließenden Stunden des Transferfensters der türkischen Süper Lig genutzt, um sich für die Mission Titelverteidigung noch einmal zu verstärken. Der türkische Meister hat Roland Sallai vom SC Freiburg verpflichtet. Der 27-jährige Flügelspieler unterschreibt in Istanbul einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen sechs Millionen Euro vom Bosporus in den Breisgau.

Sallai wechselt damit ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende den Klub. „In den vergangenen Jahren hat sich die Mannschaft stetig weiterentwickelt und Roland war ein wichtiger Teil davon. Roland hatte in der Vergangenheit des Öfteren mit einem Vereinswechsel geliebäugelt. Aufgrund der vertraglichen Situation und unserer aktuellen Kaderstruktur haben wir in der Gesamtabwägung einem Wechsel zugestimmt. Wir bedanken uns bei Roland für seinen Einsatz in intensiven sechs gemeinsamen Jahren und wünschen ihm in Istanbul nur das Beste“, lässt sich SC-Vorstand Jochen Saier zitieren.

Der Ungar war 2018 für 4,5 Millionen Euro vom zyprischen Rekordmeister APOEL Nikosia zu den Breisgauern gewechselt. In 161 Pflichtspielen erzielte Sallai 27 Tore und legte 23 weitere auf. In seiner Zeit beim Bundesligisten reifte Sallai zum Stammspieler der ungarischen Nationalmannschaft. Bislang absolvierte der Offensivspieler 54 Spiele und stand auch bei der Europameisterschaft im Sommer in allen drei Partien für Ungarn in der Startformation.