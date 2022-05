Mbappé zu Real: „Es könnte wahr sein“

„Stand jetzt zu 100 Prozent“ werde Kylian Mbappé bei Paris St. Germain bleiben, hatte Coach Mauricio Pochettino noch am Donnerstag behauptet. Bei Real Madrid hat man da offenbar andere Informationen. Angesprochen auf eine mögliche Verpflichtung des französischen Superstars sagte Carlo Ancelotti gegenüber ‚beIN Sports‘: „Mbappé zu Real Madrid? In diesem Verein, mit diesem Präsidenten, da ist die Zukunft schon geschrieben.“

Als Bestätigung des Wechsels wollte der Real-Coach seine Worte dann aber nicht verstanden wissen. „Das habe ich nicht gesagt“, so Ancelotti – wohl wissend, wie deine Worte ausgelegt werden würden. Der 62-jährige Italiener war damit in guter Gesellschaft. Denn auch Klubboss Florentino Pérez konnte sich anlässlich des Gewinns der 35. Meisterschaft einen ironischen Kommentar in diese Richtung nicht verkneifen.

Uneindeutig eindeutig

„Die Fans freuen sich auf Kylian Mbappé? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber jetzt wo Sie es sagen, es könnte wahr sein. Wenn wir die neue Saison planen werden, schauen wir, was passiert“, so Pérez laut der ‚Marca‘.

Eindeutige Aussagen wollten die Real-Verantwortlichen wieder einmal nicht machen. Die Worte von Ancelotti und Pérez lassen aber wenig Raum für Spekulation. In Madrid geht man weiterhin fest davon aus, dass Mbappé in der nächsten Saison das königliche Trikot tragen wird.