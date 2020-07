Nürnberg: Hoeneß ein Kandidat

Der 1. FC Nürnberg hat auf der Suche nach einem neuen Trainer einen weiteren Kandidaten ins Visier genommen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, besteht Interesse an Sebastian Hoeneß, der in der abgelaufenen Saison mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern Meister in der dritten Liga wurde.

Fakt ist: Interimscoach Michael Wiesinger wird das Cheftrainer-Amt bei den Franken auf eigenen Wunsch hin nicht übernehmen. Neben Hoeneß nennt die ‚Sport Bild‘ auch Marek Mintal als Option. Eine echte Tendenz hat sich bislang aber noch nicht herauskristallisiert.