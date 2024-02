BVB-Korb: Eintracht von Krösche-Verlängerung überzeugt

Eintracht Frankfurt geht optimistisch an die Vertragsgespräche mit Markus Krösche heran. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge sind die Adler davon überzeugt, sich mit dem Sportvorstand auf eine Verlängerung des bis 2025 laufenden Arbeitspapieres zu einigen. Die Verhandlungen sind für den März anberaumt.

Dass Krösche in der Bankenmetropole seit 2021 gute Arbeit leistet, bleibt auch den europäischen Topklubs nicht verborgen. Borussia Dortmund soll in dem Eintracht-Boss den möglichen Nachfolger von Hans-Joachim Watzke sehen. Auch mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur wurde der 43-Jährige in der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Aktuell sieht allerdings alles danach aus, dass Krösche am Main bleibt.