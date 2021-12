Lyon: Shaqiri soll gehen

Xherdan Shaqiri könnte Olympique Lyon nach nur sechs Monaten schon wieder verlassen. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, möchte OL den schweizerischen Flügelspieler von der Gehaltsliste streichen. Der französische Klub plane, den 30-Jährigen im kommenden Transferfenster abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer erst hatte Lyon den Linksfuß für rund sechs Millionen Euro plus fünf Millionen mögliche Boni vom FC Liverpool verpflichtet. Nach vielversprechendem Start in die Saison kam Shaqiri in den vergangenen neun Ligaspielen siebenmal nicht zum Einsatz.