Nach Bochum-Aus: Zeidler-Nachfolger steht bereit

Der VfL Bochum könnte die Nachfolge des gestern entlassenen Cheftrainers Peter Zeidler vorerst mit einer internen Lösung auffangen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist U19-David Siebers ein Kandidat, über den man im Verein schon länger nachdenkt.

Der 37-Jährige könnte zunächst als Interimslösung fungieren. Sollte Siebert das knüppelharte Programm der nächsten Wochen gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart positiv gestalten, wäre dann auch eine längerfristige Anstellung möglich.

Eher kein Thema für die interimsweise Zeidler-Nachfolger ist laut ‚Bild‘ Heiko Butscher. Der Trainer von Bochums Zweitvertretung war in der Vergangenheit bereits dreimal eingesprungen, ohne dauerhaft die Profis zu übernehmen.

Gesucht wird in Bochum unterdessen auch ein neuer Sportdirektor. Marc Lettau wurde am Sonntagabend ebenfalls vor die Tür gesetzt. Der 39-Jährige hatte seit Anfang 2023 in verschiedenen Funktionen im Bereich der Kaderplanung für den Ruhrpottklub gearbeitet.