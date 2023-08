Vor dem Abschied: Tillman hat bei Bayern verlängert

Malik Tillman und der FC Bayern dehnen die ursprünglich nur noch ein Jahr gültige Zusammenarbeit vorzeitig aus. Laut ‚Sport1‘ hat der 21-jährige Angreifer seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine kurzfristige Perspektive in München hat Tillman allerdings nicht. Der technisch begnadete Rechtsfuß steht vor dem Leihwechsel zur PSV Eindhoven, die sich darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro sichert. Am morgigen Mittwoch steht der Medizincheck auf dem Programm.

Lese-Tipp

Zu ambitioniert? Tuchel beißt sich an England die Zähne aus

Den direkten Zugriff auf den Spieler verlieren die Bayern also. Tillman würde nur dann an die Säbener Straße zurückkehren, wenn die PSV die Summe im kommenden Sommer nicht zahlen kann oder will.