Hunt über HSV-Zukunft: „Habe noch Sprit in meinem Tank“

Mittelfeldspieler Aaron Hunt hat sich zu seinen Zukunftsplänen geäußert und dabei einen Verbleib beim Hamburger SV nicht ausgeschlossen. „Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich möchte gern weiter Fußball spielen, bin verletzungsfrei, habe viel Freude am Sport, habe noch Sprit in meinem Tank“, erklärt der 34-jährige Routinier gegenüber der ‚Bild‘. Hunts Vertrag beim HSV läuft im Sommer aus. Sollte es nicht zu einer Verlängerung kommen, sei auch ein künftiges Engagement bei den Rothosen abseits des Platzes für den Ex-Bremer „natürlich eine Möglichkeit“.

Zuletzt musste sich Hunt beim HSV des Öfteren mit der Reservistenrolle begnügen. Der Spielmacher kommt in der laufenden Saison zwar auf zwölf Zweitligaeinsätze, stand jedoch nur sechsmal in der Startelf. Entmutigen lässt sich Hunt davon nicht: „Ich lasse mich davon nicht herunterziehen, bleibe positiv und gebe mein Bestes. Ich bin weiterhin überzeugt, dass ich nach wie vor der Mannschaft auf dem Platz helfen kann. Wir haben ein gemeinsames Ziel.“