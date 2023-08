XXL-Ablöse: Mitrovic-Wechsel vor Abschluss

Der Medizincheck in Paris wurde erfolgreich absolviert, der Flug nach Saudi-Arabien ist gechartert. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist der Wechsel von Aleksandar Mitrovic zu Al Hilal so gut wie in trockenen Tüchern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht des Transfermarkt-Experten zufolge haben sich die Saudis mit dem FC Fulham nach langem Hin und Her auf eine Ablöse geeinigt. Mehr als 50 Millionen Euro sollen für den 28-jährigen Serben überwiesen werden. Eine Einigung zwischen Al Hilal und Mitrovic besteht bereits seit Wochen – dem Torjäger winkt ein hochdotierter Dreijahresvertrag.

Lese-Tipp

Bayern diskutierte auch Leno & Früchtl

Derzeit werden die Dokumente gecheckt, heißt es weiter. Sobald Mitrovic im Wüstenstaat landet, wird der Offensivspieler seine benötigten Unterschriften leisten. Mitrovic ist damit der nächste Profi aus den europäischen Topligen, der dem Ruf des Geldes auf die Arabische Halbinsel folgt.