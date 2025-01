Nach Tel: Weiteres Bayern-Talent will flüchten

Adam Aznou gilt beim FC Bayern unbestritten als großes Talent auf der Außenverteidigerposition. Nach Aleksandar Pavlovic (20) könnte der gebürtige Barceloner in kurzer Zeit der nächste Akademie-Absolvent sein, der sich bei den Profis durchsetzt. Das war zumindest die vage Hoffnung der Bayern-Bosse im vergangenen Sommer, als der marokkanische Nationalspieler mit Nachdruck auf sich aufmerksam machte.

Wenige Monate später stagniert die Entwicklung des 18-Jährigen, der 2022 aus der Jugend des FC Barcelona nach München gekommen ist. Ganze elf Minuten Spielzeit waren ihm bisher bei den Profis vergönnt – zu wenig, um sich auf Spielniveau zu verbessern. Ähnlich wie bei Mathys Tel (19) war für Aznou eine Leihe in diesem Winter eigentlich keine Option: „Im Moment möchte ich mich nicht verleihen lassen“, sagte der Linksverteidiger noch kurz vor Weihnachten, „nur für sechs Monate ist das in meinen Augen nicht die beste Option.“

Blitzabschied für mehr Spielpraxis

Doch wie bei Tel, der nun sogar kurz vor einem festen Abgang zu Tottenham Hotspur steht, scheint sich die Meinung aufgrund der fehlenden Spielpraxis geändert zu haben. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchte Aznou den FCB definitiv bis zum Ende des Deadline Days am kommenden Montag noch verlassen.

Dies soll allerdings nur zur Leihe und damit auf Zeit geschehen. Der Klub würde dem Talent wohl dabei keine Steine in den Weg legen, wie Max Eberl bereits vor zwei Wochen ankündigte: „Wenn irgendwas Interessantes kommt, werden wir uns tief in die Augen schauen. Ich würde das also nicht ausschließen.“

Liste der Interessenten ist lang

Dieser Moment scheint nun gekommen zu sein. Laut dem Bezahlsender haben Aznou konkrete Anfragen von einigen Bundesligaklubs erreicht. Auch der FC Porto, Benfica Lissabon und Juventus Turin sollen seine Situation genau beobachten, heißt es weiter. Diese Klubs könnten allerdings auch auf eine feste Verpflichtung des Toptalents schielen. Bis 2027 steht der Linksfuß noch beim FCB unter Vertrag.