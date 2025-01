FC Bayern: Aznou doch noch im Winter weg?

Beim FC Bayern spielt Adam Aznou in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle und könnte noch im Winter den Verein vorerst verlassen. Wie Max Eberl auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) bestätigte, ist eine Leihe durchaus im Bereich des Möglichen: „Wenn irgendwas Interessantes kommt, werden wir uns tief in die Augen schauen. Ich würde das also nicht ausschließen.“ Aznou selbst hatte zuletzt betont, sich frühestens im Sommer verleihen lassen zu wollen.

Der FCB hatte den 18-jährigen Linksverteidiger im vergangenen Sommer zum Profiteam hochgezogen, seitdem trainiert der Spanier mit Harry Kane & Co., spielt aber meist in der Regionalliga und der Youth League. Anfang November durfte Aznou zehn Minuten gegen Union Berlin ran (3:0), im Dezember folgte dann das Champions League-Debüt gegen Shaktar Donetsk (5:1). Der Vertrag des Spaniers läuft noch bis 2027.