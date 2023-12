Rose: U17-Weltmeister Osawe noch nicht bereit

Ehe U17-Weltmeister Winners Osawe das erste Mal für die Profis von RB Leipzig auf dem Platz stehen wird, könnte noch einige Zeit vergehen. „Ich hätte Winners Osawe sehr gern bei uns auf dem Platz. Da fehlt aber noch etwas, so ehrlich muss ich als Cheftrainer auch sein“, so Trainer Marco Rose im Interview mit ‚Sky‘. Bei den Sachsen ist die Durchlässigkeit zwischen Jugend und Profis seit jeher gering. Rose möchte das ändern: „Wir müssen Lösungen erarbeiten. Die Frage ist, wie wir die Top-Talente schneller und besser an den Männerfußball heranführen können.“

Die Option, eine U23 zu implementieren, wie es Ex-Manager Max Eberl tun wollte, sieht der 47-Jährige kritisch: „Ich fände es nicht schlecht. Aber: Wenn wir jetzt beispielsweise mit unserer U23 in der Regionalliga spielen würden, dann treffen wir auf Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena. Jeder weiß, was das für uns bedeutet, was das für einen Aufwand darstellt, was die Polizei in Leipzig leisten müsste.“