Werder: Macht Zetterer den Abflug?

Michael Zetterer könnte Werder Bremen im Winter den Rücken kehren. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ sind einige Vereine aus dem In- und Ausland am 27-jährigen Torhüter dran. Zetterers Vertrag an der Weser läuft im Sommer aus. Manager Frank Baumann sagt: „Wir werden in den nächsten Wochen mit ihm besprechen, in welcher Rolle er sich sieht und in welcher wir ihn.“

In dieser Saison vertrat Zetterer Bremens Stammkraft Jiri Pavlenka lediglich bei der Partie gegen den FC Augsburg (0:1) aufgrund einer Verletzung. Baumann erläutert: „An unserer Haltung hat sich nichts verändert. Wir fühlen uns im Torwart-Bereich sehr gut aufgestellt – mit Jiri Pavlenka als Nummer eins, Michael Zetterer als Ersatz und zwei spannenden Torhütern dahinter, also Mio Backhaus und Louis Lord.“