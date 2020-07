Tauschen Torres & Silva die Klubs?

Ferran Torres und David Silva könnten in diesem Sommer die Arbeitgeber wechseln. Laut dem britischen ‚Times‘-Journalisten Graeme Bailey ist ein solches Szenario nicht unwahrscheinlich, ein herkömmlicher Tauschdeal sei allerdings nicht in Planung.

Während der 20-jährige Torres mit Manchester City schon sehr weit ist, steckt das Gerücht um eine Silva-Rückkehr zum FC Valencia noch in den Kinderschuhen. Der 34-jährige Edeltechniker, dessen Karriere einst bei den Fledermäusen begonnen hatte, wird seinen ausgelaufenen Vertrag bei City nicht verlängern. Unter anderem wird Silva auch mit einem Wechsel zu Lazio Rom in Verbindung gebracht.

Ferran Torres and David Silva could be swapping clubs this summer (not a swap deal!!!) - Manchester City have made their move for the Valencia youngster, whose departure could be covered by the arrival of Silva - back to the club where it all began. Nice symmetry.