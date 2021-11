Mingueza: Team verlor Glauben an Koeman-Idee

Zum Ende seiner Amtszeit verlor Ronald Koeman das Vertrauen in der Kabine des FC Barcelona. Das enthüllt Óscar Mingueza nun im Interview mit ‚TV3‘. Koeman war offenbar nicht mehr in der Lage, die Mannschaft zu vereinen: „Das Team hat aufgehört, seiner Idee zu vertrauen“, so der flexibel einsetzbare Defensivspieler.

Der 22-Jährige spricht außerdem über die schlechte Stimmung im Team: „Die Umkleidekabine brauchte eine Veränderung. Es gab keine gute Atmosphäre. Die Leute waren nicht glücklich.“ Mit Xavi wurde nun eine Klubikone auf den Trainerposten geholt. Mingueza ist sich sicher: „Ab diesem Wochenende werden wir neue Dinge sehen.“