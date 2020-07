PSG hofft auf Mbappé | Super Sunday in der Premier League

Der Mbappé-Zweifel

Wir beginnen in Frankreich. Die Verletzung von PSG-Superstar Kylian Mbappé treibt der ‚L’Équipe‘ Sorgenfalten auf die Stirn. „Nur ein Wunder“, könne noch dafür sorgen, dass der Angreifer rechtzeitig für das Champions League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo am 12. August fit wird. „Mbappé hat das Recht, daran zu glauben“, hält ‚Le Parisien‘ dagegen. Der 21-Jährige musste nach einem üblen Foul von Loïc Perrin im Pokalfinale gegen AS St. Étienne (1:0) am Freitagabend ausgewechselt werden. Erste Untersuchungen ergaben, dass sich der Weltmeister von 2018 eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen hat. Anfang nächster Woche soll Mbappé erneut durchgecheckt werden.

Juve: Verlieren verboten

Am heutigen Sonntagabend hat Juventus Turin gegen Sampdoria Genua (21:45 Uhr) die Möglichkeit, den neunten Scudetto in Serie klar zumachen. Mit einem Spiel weniger als Verfolger Inter Mailand haben die Bianconeri zwei Spieltage vor Schluss vier Punkte Vorsprung. „Zeit zum Feiern“, titelt die ‚Tuttosport‘ und stellt bereits den Champagner kalt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ dagegen mahnt noch: „Verlieren verboten“. Bei einer Niederlage müsste die Alte Dame die Meisterfeier um einige Tage verschieben.

Englands Super-Sunday

Fans von spannenden Saisonendspurten dürfte beim heutigen letzten Spieltag der Premier League das Wasser im Mund zusammenlaufen: Mit den Partien Leicester City gegen Manchester United und der Begegnung zwischen dem FC Chelsea und den Wolverhampton Wanderers (jeweils 17 Uhr) duellieren sich die Plätze drei bis sechs direkt um die abschließende Qualifikation für die Champions League. Vom „Tag des Schicksals“, schreibt der ‚Daily Star‘. Der ‚Daily Mirror‘ titelt: „100 Millionen Pfund: Es ist kein Spaß“, und spielt damit auf die saftigen Einnahmen in der Königsklasse an. Für den FC Chelsea und Manchester United geht es auch darum, Argumente für die Transfers von Kai Havertz und Jadon Sancho zu sammeln.