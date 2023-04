Pfiffe gegen Bensebaini: Wann wird der Transfer fix?

In sportlicher Hinsicht ist die Saison für Borussia Mönchengladbach so gut wie gelaufen. Sowohl nach vorne als auch nach hinten kann im Prinzip nichts mehr passieren. Es ist der Blick auf den nahenden Sommertransfermarkt, der aktuell die Schlagzeilen rund um den Borussia-Park bestimmt.

Großes Thema ist unter anderem der nahende Abschied von Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Der Algerier wird sich nach FT-Informationen zur kommenden Saison ablösefrei Borussia Dortmund anschließen, auch wenn allerletzte Details noch geklärt werden müssen.

Heute hagelte es bei der Präsentation der Mannschaftsaufstellung vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg Pfiffe von den eigenen Fans, die Bensebaini den Wechsel nach Dortmund übelnehmen. „Es war immer so, dass wir auch Spieler abgegeben haben“, deutete Sportchef Roland Virkus Bensebainis Abschied unlängst öffentlich an. Man müsse „immer so planen, dass uns die beiden Spieler – es geht ja nicht nur um Bensebaini, sondern auch um Thuram – verlassen. Das tun wir.“

