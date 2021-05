Nürnberg verpflichtet Möller Daehli

Der 1. FC Nürnberg treibt die Planungen für die neue Saison weiter voran. Wie der Club offiziell mitteilt, verpflichtet man Mats Möller Daehli fest. Der Norweger war bereits in der Rückrunde vom KRC Genk an den Zweitligisten ausgeliehen und in 14 Einsätzen an drei Treffern (ein Tor, zwei Assists) beteiligt. Über die Vertragslaufzeit macht der FCN keine Angaben.

„Das Leihgeschäft mit Mats hat sich für beide Seiten voll ausgezahlt. Er hat sich innerhalb kürzester Zeit einen hohen Stellenwert bei Mannschaft, Fans und Verein erarbeitet“, so Sportchef Dieter Hecking, der weiter anführt: „Mats hat unser Spiel besser gemacht. Deshalb war es unser großer Wunsch, ihn festzuverpflichten.“