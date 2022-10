Leipzig entlässt Vivell

Christopher Vivell ist nicht länger für RB Leipzig tätig. Wie RB Leipzig mitteilt, wurde der Technische Direktor von seinen Aufgaben entbunden. Als Grund dafür nennen die Sachsen „unterschiedliche Auffassungen“.

Vivell arbeitete seit 2015 für Red Bull. Zunächst in der Salzburger Filiale als Chefscout und Sportkoordinator, seit 2020 dann in Leipzig als Technischer Direktor. In dieser Rolle war er insbesondere seit dem Abgang von Markus Krösche 2021 auch einer der Hauptverantwortlichen für die Kaderplanung und Transfers. Zum 15. Dezember tritt der neue starke Mann Max Eberl seinen Dienst als Geschäftsführer Sport beim Pokalsieger an.