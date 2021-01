Meyer verlässt Crystal Palace – Rückkehr nach Deutschland?

Glücklich wurde Max Meyer bei Crystal Palace nicht. In den zurückliegenden zweieinhalb Jahren sammelte der Spielgestalter überschaubare 56 Pflichtspiele und erzielte zwei Treffer. In den vergangenen Monaten schaffte er es nicht mehr in den Kader. Folgerichtig nun die Trennung.

Wie die Eagles offiziell bestätigen, wurde der Vertrag mit dem Spielgestalter „in gegenseitigem Einvernehmen“ aufgelöst. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen. Die Trennung wird nun ein halbes Jahr vorgezogen. Womöglich, da Meyer eine Rückkehr nach Deutschland plant.

Zuletzt wurde der vierfache Nationalspieler mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Ein Transfer samt Ablöse hätten sich die Kölner kaum leisten können. Ein ablösefreier Wechsel macht die Sache deutlich leichter. Wenngleich nach wie vor offen ist, ob Meyer zu den notwendigen und wohl massiven Gehaltseinbußen bereit ist.

Max Meyer has left the club by mutual consent.



Everyone at Crystal Palace Football Club thanks Max for his efforts and wishes him the very best for the future.#CPFC | https://t.co/utMcYSlISB