Lukaku zurück in Italien

Die SSC Neapel hat ihren Wunschspieler an Land gezogen. Wie der italienische Meister von 2023 mitteilt, kommt Romelu Lukaku vom FC Chelsea an den Vesuv. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro Sockelablöse plus bis zu 15 Millionen Euro Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelsea hatte Lukaku im Sommer 2021 für 113 Millionen Euro von Inter Mailand gekauft. Die Rückkehr entpuppte sich jedoch als Flop, zuletzt spielte der 31-Jährige auf Leihbasis für Inter und die AS Rom. Nun kehrt er Chelsea endgültig den Rücken.

Lese-Tipp

VfB-Anfrage bei Chalobah

Mit der Lukaku-Verpflichtung ist auch die Bahn frei für einen Wechsel von Victor Osimhen, den es wiederum zu Chelsea ziehen könnte. Aber auch Al Ahli aus Saudi-Arabien versucht sein Glück beim 25-jährigen Mittelstürmer.