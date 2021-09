Werder: Havertz empfahl Weiser

Bevor der SV Werder Bremen Mitchell Weiser (27) verpflichtete, erkundigte sich Trainer Markus Anfang bei Kai Havertz (22) nach dem potenziellen Neuzugang. „Kai sagte mir, dass Mitchell ein guter Junge ist, dass er uns helfen könnte und gut zu uns passen würde“, so der Trainer im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Anfang kennt Havertz aus gemeinsamen Tagen in der Jugend von Bayer Leverkusen. Als Havertz zu den Profis aufstieg, wurde er Teamkollege von Weiser. Der Rechtsverteidiger wechselte am Deadline Day per Leihe für ein Jahr an die Weser.

FT-Meinung