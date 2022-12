Leeds kämpft um Bundesliga-Flirt Drameh

Leeds United will Cody Drameh halten. Wie Fabrizio Romano berichtet, kämpft der englische Erstligist um einen Verbleib des 21-jährigen Rechtsverteidigers, der unter anderem bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gehandelt wird. Auch Crystal Palace und der AFC Bournemouth haben die Fährte aufgenommen.

Drameh ist englischer U21-Nationalspieler und überzeugte in der vergangenen Saison während seiner Leihe zum Zweitligisten Cardiff City. Zurück in Leeds ist der gebürtige Londoner aber kaum gefragt und kam in der Premier League nur einmal zum Einsatz. Trainer Jesse Marsch will dem Talent nun mehr Spielzeit in Aussicht stellen. Dramehs Vertrag ist noch bis 2024 datiert.

