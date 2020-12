Lauberbach nach Rostock

Lion Lauberbach verlässt Holstein Kiel und wechselt zu Hansa Rostock. Wie der Drittligist offiziell bekanntgibt, wird der 22-Jährige bis zum Saisonende ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Kiel kommt 22-Jährige kaum zum Einsatz, stand in der laufenden Spielzeit lediglich 21 Minuten auf dem Feld, blieb dabei ohne Torbeteiligung. Nun soll der 1,94-Mann Spielpraxis in Rostock sammeln.